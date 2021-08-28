Bağdat'ta Orta Doğu diplomasi zirvesi: Hem Sisi, hem Çavuşoğlu katılıyor

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Orta Doğu ülkelerinden temsilciler ve Fransa lideri Emmanuel Macron, Bağdat'ta Irak tarafından düzenlenen bir diplomasi zirvesinde bir araya geliyor. Zirveye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra ve AKP iktidarının uzun süre karşıt bir tavır sergilediği Mursi hükümetini deviren darbenin lideri Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de katılıyor.

İstikrarsızlık döneminden çıkıp bölgede arabulucu rolü üstlenmeyi hedefleyen Irak, komşularının sorunlarını "masada çözmelerini" istiyor.

Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nda İran ile ABD'yle yakınlaşan körfez ülkeleri arasındaki gerilimin zirvenin ana gündemi olması bekleniyor.

Zirveye Mısır lideri Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı Abdullah, Katar Emiri Temim bin Hamed es-San ve Macron gibi devlet başları katılırken, Türkiye'den de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılıyor.

Reuters'a konuşan bir Irak hükümet yetkilisi büyük bir gelişme beklemediklerini belirtirken, "Bu ülkeleri bir araya getirip masaya oturtmak bile yeterli bir başarı" dedi.

Macron'un iki günlük Irak ziyareti bölgesel diyalogu desteklemeyi hedefliyordu.