Bağdat'ta protesto gösterileri kana bulandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Bağdat'ta Muhammed el-Kasım otobanını kapatmak isteyen protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 1 protestocu kafasına isabet eden gaz bombası nedeniyle hayatını kaybetti.



Yaşanan şiddetli çatışmalarda 7 kişi de yaralandı. Güvenlik güçlerinin protestoculara doğrudan biber gazı atması olay yerinde bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine halk, yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

Ülkenin güneyindeki Zikar kentinde protestolar nedeniyle resmi tatil ilan edilirken, Kerbela'da ise yolları kapatan protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Divaniye kentinde de protestocular kente giren tüm yolları lastiklerle kapatırken, gerginliğin devam ettiği bildirildi. (İHA)