Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınında patlama sesleri

Irak’ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'de patlama sesleri duyuldu. ABD Büyükelçiliği çevresinde sirenlerin çalmaya başladığı bildirilirken, dört füzenin bölgeye isabet ettiği iddia edildi.

Resmî makamlardan patlamalara ilişkin şimdiye dek bir açıklama gelmezken, ölü veya yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Bölgeden kaynaklar, ABD Büyükelçiliği çevresinde sirenlerin çaldığını belirtti.

Patlama seslerinden kısa bir süre önce Irak'ta yeni hükûmeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi, güvenoyu oturumunun bir hafta içinde ikinci kez ertelenmesi nedeniyle görevden çekilmişti.

TIKLAYIN - Irak'ta hükûmet krizi; Allavi, güvenoyu oturumunun ikinci kez ertelenmesiyle görevden çekildi

Irak'ın en yoğun askeri ve güvenlik önlemlerinin alındığı Yeşil Bölge'de ABD ve İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra birçok yabancı ülke temsilciliği, askeri ve hükümet binaları da bulunuyor. Yeşil Bölge, birkaç aydır füze saldırılarının hedefi haline gelmişti.