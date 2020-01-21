Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi. Bölgeye 3 Katyuşa füzesi düştüğü bildirilirken, saldırıla ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verildi.

BBC Muhabiri Nafiseh Kohnavard'ın haberine göre, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'de patlama sesleri duyuldu. Büyükelçilikte sirenlerin aktifleştirildiği ve sığınaklara inilmesi çağrısı yapıldığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, bölgeye 3 tane Katyuşa füzesi düşerken, henüz konuya ilişkin resmî açıklama gelmedi. Güvenlik kaynakları, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını aktardı.

Öte yandan füze saldırılarının ardından helikopterlerin Yeşil Bölge üzerinde uçuş gerçekleştirdiği kaydedildi.

Irak'ın en yoğun askeri ve güvenlik önlemlerinin alındığı Yeşil Bölge'de ABD ve İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra birçok yabancı ülke temsilciliği, askeri ve hükümet binaları da bulunuyor.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından İran, 'intikam alınacağı' yönünde açıklamalar yapmıştı.

2 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atılırken, Musul'da bulunan Al-Kindi Askeri Üssü'ne de havan mermili saldırı düzenlenmişti. Ayrca ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne de füze saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmemişti.

8 Ocak'ta İran, Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrası İran televizyonu 80 ABD'linin öldüğünü duyurmuştu. ABD'den daha sonra yapılan açıklamalarda can kaybı ve zarar meydana gelmediği bildirilmişti.