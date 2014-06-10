Bağdat, Musul için ABD'den yardım istedi

Irak'ın ikinci büyük kenti Musul, Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) kontrolüne geçti. Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi, Musulu'da içine alan Ninova bölgesinin militanların eline geçtiğini söyledi. IŞİD’in ilerlemesini “yabancı işgali” olarak nitelendiren Nuceyfi, ABD'den müdahale talebinde bulundu.

Musul’un IŞİD’in kontrolüne geçmesinin ardından militanlara karşı sivil haklı silahlandıracaklarını söyleyen Irak Cumhurbaşkanı Nuri El Maliki, parlamentoyu olağan üstü hal ilan etmeye çağıracağını belirtti.

AP haber ajansına konuşan hükümet çalışanı Um Karam da, "Kent içinde durum çok kaotik, hiç kimse bize yardım etmiyor. Korkuyoruz. Musul'da polis veya ordu yok" dedi.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Irak İçişleri Bakanlığından bir yetkili de, Musul’un devletin kontrolünden çıktığını ve militanların eline geçtiğini söyledi.

IŞİD’in Musul’da kontrolü ele geçirmesinden sonra konuşan Musul Valisi Esil Nuceyfi, “Gücümüzü topluyoruz, IŞİD'e karşılık vereceğiz” dedi.

Musul Valisi Useyil Nuceyfi Pazartesi günü halka militanlara karşı kendilerini korumaları çağrısında bulunmuştu. Nuceyfi, "Musullulara pes etmemeleri, yabancılara karşı kendilerini korumaları ve bölge halkına yardım için halk komiteleri kurmaları çağrısında bulunuyorum" diye seslenmişti.

Musul'un İslamcı militanların eline geçmesi üzerine Nuceyfi'nin de kenti terk ettiği ve gelişmeleri takip ettiği bildirildi.