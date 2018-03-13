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Dünya
Deutsche Welle

Bağdat Kuzey Irak'a uçuş yasağını kaldırıyor

Bağdat yönetimi, Kuzey Irak'ta geçen Eylül yapılan bağımsızlık referandumu sonrası uygulamaya başladığı yaptırımlardan birini kaldırıyor. Böylece Erbil ve Süleymaniye havalimanları yeniden uluslararası uçuşlara açılacak.

13 Mart 2018 21:53

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül 2017'de yapılan bağımsızlık referandumuna tepki olarak Kuzey Irak'taki Erbil ve Süleymaniye havalimanlarını uluslararası uçuşlara kapatan Bağdat yönetimi, yaklaşık altı aydır uyguladığı bu yaptırımı kaldırma kararı aldı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, IKBY'nin en büyük iki kentindeki havalimanlarının yeniden "uluslararası uçuşlara açılacağını" duyurdu. İbadi'nin açıklamasında, kararın "yerel Kürt makamların iki havalimanının kontrolünün yeniden merkezi makamlara geçmesini kabul etmesinin ardından" alındığı belirtildi.

IKBY tarafından düzenlenen ancak merkezi hükümet tarafından yasa dışı kabul edilen referanduma katılanların yüzde 93'ü bağımsızlıktan yana oy kullanmıştı. Ancak hukuki bir bağlayıcılığı bulunmayan referandum sonrası Bağdat, IKBY kontrolündeki havalimanlarını uluslararası uçuşlara kapatmıştı. Geçen Aralık iki aylığına uzatılan bu uygulamaya Şubat'ta üç aylık yenileme yapılmıştı.

Uçuşlar kısa süre sonra başlayacak

İbadi'nin sözcüsü Saad el Hadisi, AFP'ye yaptığı açıklamada, kararın önümüzdeki birkaç gün içinde resmen yürürlüğe gireceğini söyledi. Hadisi, "Bu, merkezi hükümetin görevlilerinin havalimanlarında çalışmaya başlamalarının ne kadar zaman alacağına bağlı" diye ekledi.

Merkezi hükümetten yapılan duyurunun ardından konuşan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, "havalimanlarını açma kararı veren kişi olduğu için Başbakan İbadi'ye ve Bağdat'a teşekkür ettiğini" belirtti.

Referandum sonrası uygulanan yasak nedeniyle, IKBY'ye yapılacak tüm uluslararası uçuşlar Bağdat'a yönlendiriliyor ve Kürt bölgesine gidecek yabancıların merkezi hükümetten ayrıca vize alması gerekiyordu.

DW,AFP/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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