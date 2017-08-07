T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bağdat, Kuzey Irak'a petrol transferini durdurdu

Petrol şirketi, Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na 50 bin varil gönderiyordu

07 Ağustos 2017 13:18

Bağdat, Kerkük'ten çıkarılan petrolün 'Kürdistan' Bölgesi'ne transferini durdurma kararı aldı. Irak Petrol Bakanlığı, kararını Kuzey Petrol Şirketi'ne bildirdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumu nedeniyle Bağdat’ta yaşadığı gerilim devam ediyor. Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük’ten Kürdistan Bölgesi’ne ham petrol transferini durdurdu.

Irak Petrol Bakan Vekili Kerim Hatap Cafer’in imzasıyla yapılan açıklamada, Kuzey Petrol Şirketi’nden Kürdistan Bölgesi’ne ham petrol transferinin durdurulması istendi. Duvar'da Rudaw gazetesi kaynağıyla yer alan habere göre, yazılı açıklamada, “Şirketiniz, Kürdistan Bölgesi’ne ham petrol göndermeyi derhal durdurmalı. Özel yataklardaki ek petrol üretimi de sonlandırılmalı” denildi.

Erbil ile Bağdat arasında yapılan son anlaşmaya göre, Bağdat hükümetinin denetimindeki Kuzey Petrol Şirketi’nin toplam üç kuyudan çıkardığı günlük 160 bin varil petrol şu şekilde dağıtılıyordu: 

Kelek rafinerisi için 40 bin,

Kerkük’teki rafineriler için 40 bin,

Bazyan rafinerisi için 20,

Bağdat için 10 bin

Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na da 50 bin varil gönderiliyordu.

Kuzey Petrol Şirketi’nin denetimindeki kuyuların petrol depolama kapasitesi olmaması nedeniyle çıkarılan petrolün yeniden kuyulara boşaltılması gerekiyor. 

ETİKETLER

Kuzey IrakBağdatpetrol şirketipetrol transferidurdurduhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24