Bağdat, Kuzey Irak'a petrol transferini durdurdu

Bağdat, Kerkük'ten çıkarılan petrolün 'Kürdistan' Bölgesi'ne transferini durdurma kararı aldı. Irak Petrol Bakanlığı, kararını Kuzey Petrol Şirketi'ne bildirdi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 25 Eylül’de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumu nedeniyle Bağdat’ta yaşadığı gerilim devam ediyor. Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük’ten Kürdistan Bölgesi’ne ham petrol transferini durdurdu.

Irak Petrol Bakan Vekili Kerim Hatap Cafer’in imzasıyla yapılan açıklamada, Kuzey Petrol Şirketi’nden Kürdistan Bölgesi’ne ham petrol transferinin durdurulması istendi. Duvar'da Rudaw gazetesi kaynağıyla yer alan habere göre, yazılı açıklamada, “Şirketiniz, Kürdistan Bölgesi’ne ham petrol göndermeyi derhal durdurmalı. Özel yataklardaki ek petrol üretimi de sonlandırılmalı” denildi.

Erbil ile Bağdat arasında yapılan son anlaşmaya göre, Bağdat hükümetinin denetimindeki Kuzey Petrol Şirketi’nin toplam üç kuyudan çıkardığı günlük 160 bin varil petrol şu şekilde dağıtılıyordu:

Kelek rafinerisi için 40 bin,

Kerkük’teki rafineriler için 40 bin,

Bazyan rafinerisi için 20,

Bağdat için 10 bin

Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na da 50 bin varil gönderiliyordu.

Kuzey Petrol Şirketi’nin denetimindeki kuyuların petrol depolama kapasitesi olmaması nedeniyle çıkarılan petrolün yeniden kuyulara boşaltılması gerekiyor.