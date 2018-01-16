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Dünya
Deutsche Welle

Bağdat ile Erbil uçuşlar konusunda anlaştı

Rudaw haber sitesi, Irak hükümeti ile IKBY'nin, Kuzey Irak'taki havaalanlarının uluslararası uçuşlara açılması konusunda anlaştığını bildirdi. Bağdat, toplantının “güven ortamında” geçtiğini belirtti

16 Ocak 2018 03:24

Eylül ayında IKBY’nin kontrolü altındaki bölgelerde düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası IKBY ile Irak hükümeti arasında gerilen ilişkiler yumuşamaya başladı. Merkezi Irak hükümeti ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), IKBY'nin iki havaalanının uluslararası uçuşlara açılması için anlaştı.

Erbil merkezli Rudaw haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, Pazartesi günü Erbil’de görüşen Irak hükümeti ile IKBY yetkilileri, Erbil ve Süleymaniye havaalanlarının uluslararası uçuşlara açılması için altı maddede anlaştılar.

Anlaşmaya göre IKBY'deki havaalanları Irak Sivil Havacılık Yasalarına bağlı kalacak, havaalanlarına atamalar da Irak Sivil Hava Kurumu tarafından yapılmasını kabul ediyor. Sorunların çözülmesine dair pilotların rutin toplantılarının da Irak Sivil Havacılık Kurumu öncülüğünde yapılması, üzerinde anlaşmaya varılan maddeler arasında.

Rudaw'ın aktardığı haberde uçuşların ne zaman başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Taraflar ayrıca geçtiğimiz Cumartesi günü Bağdat'ta bir araya gelmiş, havalalanlarının uluslararası uçuşa açılması bu toplantıda da gündeme gelmişti.

Bağdat'tan “güven ortamı” vurgusu

Irak Bakanlar Kurulu tarafından Pazartesi günü görüşme sonrasında yapılan açıklamada her iki taraftan temsilcilerin Erbil'de bir araya geldiği belirtildi.

Toplantının “güven ortamında ve anlayış içerisinde” gerçekleştiğinin aktarıldığı açıklamada, taraflar arasındaki sorunların çözümü için “birkaç önerinin geliştirildiği” ifade edildi.

Açıklamada taraflar arasında güvenlik, IKBY’nin kara sınırlarının kontrolü, havalimanları, petrol endüstrisi, gümrük gelirleri ve nehirler üzerindeki barajlar konularının konuşulduğu belirtildi.

Geçen sene Eylül sonunda IKBY'nin kontrolü altındaki bölgelerde düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkiler gerilmişti. Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin talimatları doğrultusunda Irak hükümet birlikleri, Kerkük'ün de içinde bulunduğu bazı IKBY bölgelerini geri almıştı. Başka tedbirlerin yanı sıra, Irak, IKBY'nin Erbil ile Süleymaniye şehirlerinde yer alan havaalanlarına uluslararası uçuş yasağı koymuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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