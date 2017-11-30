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Dünya

Bağdat IKBY’nin bütçe payını yüzde 12.6’ya düşürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Irak’ta Bağdat hükümeti 2018 yılı için hazırlanan taslak bütçede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bütçe payını yüzde 17’den yüzde 12

30 Kasım 2017 20:55

Hilal Sarı / İstanbul, 30 Kasım (DHA) – Irak’ta Bağdat hükümeti 2018 yılı için hazırlanan taslak bütçede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bütçe payını yüzde 17’den yüzde 12.6’ya düşürdü.
The Global Post’ta Irak Meclisi’nin maliye komitesinden bir üyeye dayandırılan habere göre Anayasa’daki yüzde 17’lik bütçe payı hakkına karşın Bağdat yönetimi bölgenin payını yüzde 12.6’da tuttu.
IKBY Başkanı Mesud Barzani daha önceki taslak bütçeye anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmiş, “Kürdistan Bölgesi Bağdat yönetimi yüzde 17 bütçe payını ayırırsa, tüm petrolü, havaalanlarını, sınır kapılarını ve gelirlerini Bağdat’a teslim etmeye hazırdır” demişti.

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