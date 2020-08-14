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Dünya

Bağdat Havalimanı'na roketli saldırı

Herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenilirken, saldırıyı üstlenen olmadı

14 Ağustos 2020 21:54

Irak'taki Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi. Herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenilirken, saldırıyı üstlenen olmadı.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına 3 adet katyuşa roketinin düştüğü bildirildi. Güvenlik ağı, saldırının el-Rıdvaniye bölgesinden gerçekleştirildiğini belirterek, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediğini aktardı. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Öte yandan ülkenin güneyindeki Divaniye kentinde bugün koalisyon güçlerine lojistik malzeme taşıyan tırlara mayınlı saldırı düzenlenmişti. Irak'ta Ocak ayından bu yana ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine saldırılar devam ediyor. (İHA)

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