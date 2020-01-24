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Dünya

Bağdat'da 'ABD askerleri çıksın' protestoları: Binlerce kişi sokağa çıktı

Sadr, derhan yeni bir hükümet kurulması çağrısı yaptı

24 Ocak 2020 14:43

Irak'da ABD askerlerinin ülkede olmasına karşı düzenlenen gösterilerde Şii lider Mukteda es-Sadr'ın mesajı okundu. Sadr'ın mesajında Irak'da derhal yeni bir hükümet kurulması ve tüm yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi çağrısı yer aldı.

Sadr'ın çağrısıyla bugün Irak'ta ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için binlerce insan sokağa çıktı. Eylemde bulunan Şii lider Ali Sistani her hafta gerçekleştirdiği cuma vaazında yeni bir hükümet kurulması ve insanların sokaklara dökülmesine neden olacak sistemin düzeltilmesi için reformların yapılması gerektiğini söyledi. 

Sistani, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı'nın Irak'ta öldürüldüğünü hatırlatarak ülkede ABD askerlerinin bulunmasına karşı olduğunu bir kez daha hatırlattı. 

Bağdat'ta bugün Sadr'ın çağrısı üzerine ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması için geniş çaplı gösteri düzenlenmişti. Gösteriye Haşdi Şabi taraftarları da katılmıştı.

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