Bağdat Caddesi'nin yaratıcısı öldü

T24 - Türkiye’nin ilk şehir planlamacısı Yüksek Mimar A. Aron Angel (94), önceki gün İstanbul’da vefat etti.





Bir trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyen Uzay Heparı’nın da dedesi olan şehir planlamacısı Angel için, bugün saat 13.00’te İstanbul Neve Şalom Sinagogu’nda bir tören düzenlenecek. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:







Angel’in cenazesi, törenden sonra Arnavutköy Ulus Musevi Mezarlığı’na defnedilecek. Angel, İstanbul Bağdat Caddesi’ni ayrık nizamda planlamış; geniş bahçeler, alçak binalar ile şehrin bu kesiminin, günümüzde ferah, yaşanası, havadar hali almasını sağlamıştı.

Angel, ayrıca Valikonağı Caddesi’ni de benzer bir yaklaşım ile planlamıştı. Ancak cadde, uygulamada planlarına uyulmadığı için günümüzdeki karmaşık halini aldı.