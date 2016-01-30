Bağdat Caddesi'ne yaşanan ihlaller nedeniyle ikinci çifte hız koridoru

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in alkollü araç kullanması sonucu polis aracına çarparak, bir polisin hayatını kaybettiği İstanbul’un en ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi'nde var olan Hız Koridoru Sisteminin sayısı arttırılarak ikinci bir Hız Koridor Sistemi faaliyete geçirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü’nce hayata geçirilen denetim sistemlerinden son olarak Bağdat Caddesi'nde bir adet ve Cemil Topuzlu Caddesi’nde iki adet bulunan EDS/Koridor Hız Denetim Sistemine ilave yapıldı. Bağdat Caddesi'nde daha önce bir olan EDS/Koridor Hız Denetim sistemi sayısı ikiye çıkarıldı.

Nasıl çalışıyor?

Koridor Hız Denetim Sistemi karayolu üzerine kurulan iki adet taşıyıcı konstrüksiyon (TAG) üzerine yerleştirilen kameralar aracılığıyla hız ihlalleri yapan araçları tespit ediyor. Sistem koridora giriş yapan araçların giriş saatini kaydediyor. Araç koridor boyunca yolculuğunu bitirdikten sonra koridor çıkışında ikinci kamera çıkış zamanını kaydedip ortalama hızını hesaplıyor. Yasal hız sınırı üzerinde seyreden araçlara cezai müeyyide uygulanıyor.

25 Ocak'tan sonra çifte koridor

İstanbul Bağdat Caddesi'nde var olan EDS/Koridor Hız Denetleme Sisteminin ikiye çıkmasıyla birlikte olasılığı ve kaza şiddetinin, ölümlü ve yaralanmalı kaza riskinin, kaza sonucu olası maddi kayıpların en aza indirilmesi, trafik akışının sürekli kılınması, seyahat sürelerinin kısaltılması, Yakıt tasarrufu ile birlikte daha az kirlilik ve gürültü, 7/24 Denetim sağlanması hedefleniyor.