Bağdat Caddesi'ndeki çiçekçiyi ezen zanlı 87 gün sonra teslim oldu

İstanbul Bağdat Caddesi'nin kaldırımında çiçek satan Mehmet Emin Kaya'yı otomobiliyle ezerek ölümüne neden olan firari zanlı Murathan Öztürk teslim oldu. 3 aydır aranan Murathan Öztürk, Kartal Anadolu Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Orhan Biçicioğlu'na ifade verdi.

Murathan Öztürk ifadesinin alınmasının ardından "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Kadıköy’deki Bağdat Caddesi’nde, 11 Temmuz gecesi meydana gelen trafik kazasında, kaldırımda çiçek satan 34 yaşındaki Mehmet Emin Kaya hayatını kaybetmişti. Sürücü Murathan Öztürk, Kaya’ya çarptıktan sonra olay yerinden kaçmıştı.