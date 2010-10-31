-BAĞDAT CADDESİ'NDE RESMİ GEÇİT TÖRENİ YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Cumhuriyet Bayramı törenleri kapsamında Bağdat Caddesi'nde hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyen resmi geçit töreni, bugün yapıldı. Bağdat Caddesi Fener mevkisinde düzenlenen törene, İkmal Maliye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Hasan Fehmi Canan, Kadıköy Kaymakamı Hasan Karahan, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Kadıköy Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Canbaz ile protokol üyeleri katıldı. Tören, Tümgeneral Canan, Karahan ve Öztürk'ün askeri araç üzerinden halkı ve öğrencileri selamlamasıyla başladı. Törende, saygı duruşunda bulunulması ve 1. Ordu Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okunmasının ardından resmi geçit töreni yapıldı. Kutlamalarda, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyesi 50 klasik otomobil de geçit törenine katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, geçit töreninin ardından sona erdi.