Bağdat Caddesi'nde konut fiyatları yüzde 40 düştü

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, İstanbu’un Anadolu Yakası’ndaki Bağdat Caddesi’nde yüzde 85’lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatların iki yıldır düşüşte olduğunu belirterek,“Ortalama yüzde 30 olan düşüşler bazı yerlerde yüzde 40’ları aştı” dedi.

Diken'de yer alan habere göre, Tavukçuoğlu, Bağdat Caddesi’nde 5 bin binanın yenilenme çalışmasının devam ettiğini hatırlatarak, bölgede konut balonunun çok yüksek olmadığını, mevcut stokun sadece yüzde 10’unun satılmayı beklediğini kaydetti.

Tavukçuoğlu, satılmayan konutların genelde küçük metrekareli olduğunu, deniz gören ve büyük metrekareli konutların satışında fazla sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, Bağdat Caddesi’nde inşaat firmaları arasında yoğun rekabet yaşanması nedeniyle arsa payının yüzde 85’lere kadar çıktığını, bu rakama hak sahiplerine ödenen taşınma bedeli ve kira yardımı eklenince fiyatların daha da yükseldiğini kaydetti.

"Bölgeyi bilmeyen müteahhit sıkıntı yaşıyor"

Bağdat Caddesi’nde özellikle bölgenin eski müteahhitlerinin satış konusunda sıkıntı yaşamadığını dile getiren Tavukçuoğlu, “Bölgeyi bilmeyen, geçmişinde müteahhitlik olmayan, mali yapısında sıkıntı bulunan inşaat firmaları problem yaşıyor. Daha önce bölgede 100 müteahhit varken, bu sayı 500’e çıktı. Bu firmaların işi almak için hak sahibine olması gerekenden fazlasını taahhüt etmesi konut fiyatlarının çok hızlı artmasına neden oldu” diye konuştu.

Tavukçuoğlu, İstanbul’da özellikle son iki yıla kadar gayrimenkul fiyatlarının çok hızlı arttığını, iki yıldır da artışların sınırlı kaldığını belirterek, şunları kaydetti: “Cadde, 2018’de yeniden İstanbul’un gözbebeği konumuna gelecek. Mevcutta deniz gören büyük daireler kolayca satılıyor. Ancak yüzde 85’lere varan arsa maliyetleri nedeniyle çok hızlı artan fiyatlar iki yıldır düşüşte. Son iki yılda Erenköy, Göztepe, Caddebostan ve Suadiye gibi popüler lokasyonlarda konutların metrekaresi 15-20 bin liradan 10-15 bin liraya kadar düştü. Bölgedeki konutların, cadde ve sahildeki konumlarına göre fiyatları değişebiliyor. Caddenin üst paraleli, tren hattındaki konutların metrekaresi ise 10-12 bin liradan 6-8 bin liraya kadar geriledi. Ortalama yüzde 30 olan düşüşler, bazı yerlerde yüzde 40’ları aştı.”

Kentsel dönüşüm başladığından bu yana dönüşümün lokomotifi olan Bağdat Caddesi ve çevresinde binaların sadece yüzde 10’unun yenilenebildiğini, 15 bin binanın daha yıkılmayı beklediğini söyleyen AYİDER başkanı, bölgede her yıl ortalama bin binanın kentsel dönüşüme girdiğini aktardı.