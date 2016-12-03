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Yaşam

Bağdat Caddesi'nde eğlence mekanında yangın

İşyerinin kullanılamaz hale geldiği olayda mahsur kalanları itfaiye kurtardı

03 Aralık 2016 21:59

İstanbul - Bağdat Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında yangın çıktı.İşyerinin kullanılamaz hale geldiği olayda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir türkü barda çıkan yangın paniğe neden oldu.Yangın saat 11.00 sıralarında Bostancı Bağdat Caddesi'nde bulunan türkü barda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırarak çevre güvenliği aldı.

 

Mahsur kalanlar merdiven aracıylığıyla kurtarıldı

 

4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın üst katlara kadar çıktı. Yangın nedeniyle binada yaşayanlar büyük panik ve korku yaşadı. o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbar üzerine yangına Erenköy, Kadıköy ve Maltepe itfaiye grupları, müdahale etti. 

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 vatandaş itfaiyenin merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Binada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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