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BAĞDAT CADDESİ'NDE DOĞALGAZ KAÇAĞI: CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA  Bağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi

27 Aralık 2018 04:29

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA 
Bağdat Caddesi Erenköy mevkiinde MOBESE direği için çukur açıldığı sırada iş makinesi doğalgaz borusunu deldi. Olay yerine polis itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Doğalgaz kaçağı nedeniyle Bağdat Caddesi tedbir amaçlı  yaya ve araç trafiğine kapatıldı.   Doğalgazın kesilmesinin ardından İGDAŞ ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Bağdat Caddesi yeniden açıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-Kapanan Bağdat Caddesi 
-Ekiplerden görüntü 
-Genel ve detaylar 
 

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