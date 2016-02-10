Bağdat Caddesi'nde cinsel saldırıya uğrayan genç kadın: Babama seslenecek mesafedeydim

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde tecavüz mağduru üniversite öğrencisi 19 yaşındaki E.F.B savcılığa verdiği ifadede o geceyle ilgili yaşadıklarını anlattı. Genç üniversite öğrencisi kadın savcılığa verdiği ifadede yaşadığı korkunç olayın halen etkisinden çıkamadığını söyleyerek "Babama seslenecek mesafedeydim, belki bir şey yapmaz diye bakire olduğumu söyledim" ifadesini kullandı. Savcılıkça Cengiz A. hakkında 'cinsel saldırıi bıçaklı tehdit ve nitelikli yağma suçundan' 22.5 yıldan 38 yıla kadar hapis cezası iddianame düzenlenmesi bekleniyor.

Habertürk'ten Sedef Şenkal Demir'in haberine göre, 24 Ocak günü arkadaşlarıyla Kadıköy’de eğlendikten sonra saat 02.40 sıralarında Bostancı’ya dönen ve evinin sokağında kendisini takip eden Cengiz A.’nın tecavüzüne uğrayan E.F.B., olayın babasına sesleneceği mesafede meydana geldiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“Takip edildiğimi anlayınca ‘Ne oluyor’ diyerek tepki gösterdim. Ancak bıçağı dayayıp ‘Sesini çıkarma’ dedi. Beni bir aracın arkasına götürdü. ‘Öp beni’ dedi. ‘Ne oluyor’ diyerek tepkimi devam ettirdim. ‘Seni delik deşik ederim’ diyerek beni zorla öpmeye başladı. Elindeki çakıyı gösteriyordu... Zorla evimizin bitişiğindeki apartmanın bahçesine götürdü. Kaç yaşımda olduğumu sordu, 16 dedim. ‘Kaç yaşındasın doğru söyle’ dedi. Gerçek yaşımı söyledim. ‘Hiç biriyle beraber oldun mu?’ diye sorunca belki bir şey yapmaz diye düşünüp bakire olduğumu söyledim. Öpmeye başladı, ardından tecavüz etti. Yalvardım beni bırakması için. Param olup olmadığını sorunca ‘Yok’ dedim. ‘Üzerinde bulursam delik deşik ederim’ deyince 65 liramı verdim. Telefonumu istedi, verince ‘Tamam git’ diyerek beni yolladı. Eve girdiğimde ağlama sesime babam uyandı...”