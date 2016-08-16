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Yaşam

Bağdat Caddesi'nde 200 bin Euro'luk silahlı soygun

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

16 Ağustos 2016 15:27

Bağdat Caddesi'ndeki silahlı kişi bir döviz bürosundan 200 bin Euro çalarak kayıplara karıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre,  olay, Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi 41 numaralı hande bulunan döviz bürosunda meydana geldi.

İddiaya göre, C.K. isimli şahıs sabah saatlerinde yakını Ali Kaya'ya ait döviz dükkanına geldi. Dükkanda çalışan görevlinin silahını alan zanlı, içeridekileri tehdit etti. Silahlı zanlı, 200 bin Euro tutarındaki parayı alarak kayıplara karıştı.

Döviz bürosunun sahibi Ali Kaya olayla ilgili, "İçeride çocuklar vardı. Tam nasıl olduğunu bilmiyorum ama 4 kişi gelmiş. Yaklaşık 700-800 bin lira para almışlar" dedi.


Olay yerine gelen polis ekipleri döviz bürosunda incelemelerde bulunurken, kaçan C.K.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

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