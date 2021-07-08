Bağdat Caddesi'nde aşırı hız yapan sürücü, bir kadını ağır yaraladı

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde, sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, kontrolden çıkarak, önce kadına ardından ağaca çarpıp durabildi. Kazada yaralanan kadının durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarptı.

Baykal yere savrulurken, hızını alamayan otomobil 2 motosiklet ve banka çarptıktan sonra ağaca vurarak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Baykal'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan Baykal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra çevredekiler tarafından darp edilmeye çalışıldığı iddia edilen sürücü ise kaçtı. Sürücü, kısa sürede Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis olay yeri ekiplerinin incelemesinin tamamlanmasının ardından Kadıköy Belediyesi ekipleri, yolda kumlama çalışması yaptı. Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.