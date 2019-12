Bağdat Caddesi dünyada 23'üncü oldu

T24 - Cushman & Wakefield, dünyadaki ana caddeleri kapsayan 2011 araştırmasında en pahalı caddeleri sıraladı. Bağdat Caddesi 23.sırada yer aldı.





Buna göre New York’un meşhur 5’inci Caddesi birinciliği kimseye kaptırmadı. New York’ta bir metrekarenin yıllık kira maliyeti 16 bin 704 Euro oldu. İkinci, üçüncü ve dördüncü sırada Hong Kong’tan sırasıyla Causeway, Central ve Tsim Sha Tsui yer aldı. Buradaki yıllık metrekare kira bedeli ise 14 bin 426 Euro, 12 bin Euro ve 10 bin Euro oldu. Beşinci sırada ise New York Doğu 57’nci Cadde 8 bin 909 Euro yıllık metrekare kira bedeliyle yer aldı. Dünyanın en pahalı şehirleri arasında ilk sıraları kimseye kaptırmayan Tokyo’nun Ginza bölgesi ise 7 bin 750 Euro yıllık metrekare kira bedeliyle 6’ncı sırada bulunuyor. Paris’in ünlü caddesi Champs Elysees ise 7 bin 364 Euro kira bedeliyle 8’inci sırada yer alıyor. Londra New Bond ise 6 bin 901 Euro ile 10’uncu sırada yer aldı.





Avrupa’nın en pahalı 10 caddesi şöyle sıralanıyor: Paris -Champs Elysees, Londra -New Bond, Milano -Via Montenapoleone, Roma -Via Condotti, Zürich –Bahnhofstrasse, Londra –Oxford, Milano -Corso Vittorio Emanuele, Paris -Avenue Montaigne, Paris -Rue du Faubourg St Honore, Milano -Via della Spiga. Türkiye’den hiçbir cadde Avrupa’nın en pahalıları arasında arasına giremedi ancak, en hızlı büyüme yaşanan 10 cadde arasında Bağdat ve Rumeli caddeleri yer aldı. Yüzde 23 ile Bağdat Caddesi Avrupa’nın en hızlı büyüyen 5’inci caddesi olurken, Rumeli yüzde 19 büyüme ile 19’uncu oldu.