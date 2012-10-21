Bağdat caddesi bugün kapalı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provaları nedeniyle bugün Bağdat Caddesi'nin trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Bugün İstanbul'da bazı yollar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle trafiğe kapanacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, sabah 08.00’de tüm Bağdat Caddesi’nin trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamaya göre Bostancı meydanından, Kızıltoprak meydanına kadar olan yola çıkan ara sokaklar da trafiğe kapalı olacak.

Yasak tören provaları bitene kadar sürecek.

Sürücülerin belirtilen saatlerde, alternatif güzergah olarak minibüs yolu olarak bilinen, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ni kullanması tavsiye ediliyor.