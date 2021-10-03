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Bağdat Büyükelçisi Güney'den 'Kurtlar Vadisi' açıklaması: İletişim kazası

03 Ekim 2021 00:15

Sosyal medya hesabından 'Kurtlar Vadisi' müzüğini paylaşan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Razi Güney, "Irak’ta oldukça popüler ve sevilen bir dizinin/filmin müziğini paylaşımımda kullanmam, maalesef toplumumuzun bir kesiminde polemik yarattı. İletişim kazası" dedi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Razi Güney, büyükelçilik binasına girdiği sırada 'Kurtlar Vadisi' müziği eşliğinde çekilen bir video paylaşmasının ardından gelen tepkilerle ilgili açıklama yaptı. Twitter üzerinden açıklama yapan Güney, şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ta oldukça popüler ve sevilen bir dizinin/filmin müziğini paylaşımımda kullanmam, maalesef toplumumuzun bir kesiminde polemik yarattı. İletişim kazası. Destek veren herkese teşekkürler... Desteğini esirgeyenlere sağlık olsun…"

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Razi Güney, kişisel Twitter hesabında "Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notuyla bir video paylaşmıştı.

Videoda arka fonda 'Kurtlar Vadisi' dizisinin müziğinin çaldığı ve Güney'in içinde bulunduğu aracın büyükelçiliğe girdiği görülüyordu.

Ali Rıza GüneyBağdat BüyükelçisiTürkiyeIrakKurtlar Vadisi
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