Bağdat bombalarla sarsıldı

Bağdat’ta Şii nüfusun ağırlıkta olduğu El Sadr semtinde bir oto pazarını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Habibiye semtindeki oto pazarı daha önce de birçok bombalı saldırının hedefi olmuştu.

Bağdat'ın kuzeyindeki Taci semtinde bir oto tamircisine düzenlenen bombalı saldırıda iki kişi can verdi.

Bağdat'ın Cisr Diyala, Madain ve İskan semtlerindeki pazar yeri ve iş merkezlerinde meydana gelen patlamalarda yedi kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Saldırılarda IŞİD şüphesi

Bağdat'ta bir Şii yerleşim yerine perşembe günü bomba yüklü kamyonetle düzenlenen bombalı saldırıda 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı. Sadr City semtindeki pazar yerine düzenlenen saldırı, IŞİD tarafından üstlenilmişti.

IŞİD, 2014 Haziran ayında başlattığı taarruzdan bu yana Irak'ın geniş kesimlerini kontrolü altında tutuyor. IŞİD, sık sık Şiileri hedef alan bombalı saldırılar düzenliyor.