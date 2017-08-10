Bağdat Barzani'ye 'sınır' çizdi, peşmergenin tartışmalı bölgelerden çekilmesini istedi

Bağdat'la Erbil arasında bağımsızlık referandumu nedeniyle tırmanan gerilim sürüyor. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Bağdat'ın peşmergenin bir dizi tartışmalı bölgeden çekilmesini istediğini söyledi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Irak merkezi yönetiminin kendilerinden 2003 öncesi sınırlara dönmelerini istediğini söyledi. Barzani, peşmergenin IŞİD’le savaşta aldığı topraklardan çekilmeyeceğini ekledi.

Duvar'daki habre göre, Erbil’de Müslüman din adamlarıyla bir toplantıda konuşan Barzani, “Planları şu: Yeşil Hat’tın gerisine çekilmelisiniz diyorlar” ifadelerini kullandı. Barzani, söz konusu hattın "Kürdistan’ın sınırı olamdığını" dedi.

2003’teki Irak işgalinden önce peşmergeyle devrik lider Saddam Hüseyin’in ordusu arasındaki hat, bugün peşmerge kontrolünde olan Kerkük, Hanekin, Tuz Hurmatu, Mahmur ve Zumar’ı kapsamıyor.

Barzani konuşmasında, Bağdat’ın kendilerinden çekilme talebiyle yol açtığı ikilemi şu sözlerle aktardı: “Çekilirseniz şehitlerin ailelerine ne diyeceksiniz? Çekilmezseniz de savaş tehdidiyle karşı karşıya kalırsınız.”