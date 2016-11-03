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BBC Türkçe

Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) yayın organlarında, örgütün lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu söylenen 31 dakikalık bir ses kaydı yayınlandı. Kayıtta, IŞİD üyelerine 'Türkiye'yi işgal' çağrısı da yer alıyor.

03 Kasım 2016 09:12

Irak Şam İslam Devleti yayın organlarında (IŞİD), örgütün lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu söylenen bir ses kaydı yayınlandı.

Reuters haber ajansının abonelerine duyurduğu gerçekliği henüz doğrulanamayan 31 dakikalık kayıtta, Musul operasyonunun başarısız olacağından emin olunduğunu söyleniyor ve IŞİD üyelerine 'Türkiye'yi işgal edin' çağrısı yapılıyor.

Kayıttaki, Musul operasyonuna ilişkin bazı ifadeler şöyle;

"İslam Devleti'nin bugün sürdürdüğü büyük cihat ve giderek şiddetlenen bu savaş, zaferden bir adım ötede olduğumuza inancımızı artırıyor. Ninova halkı, 'Allah düşmanlarına" karşı sürdürdüğümüz cihadın zayıflamasına izin vermemeli"

31 dakikalık kayıtta, Türkiye için de ayrı bir bölüm var. Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses, IŞİD üyelerine çağrı yaparak, "artık nefretinizin ateşini Türk askerlerine boşaltabilirsiniz" cümlesini kullanıyor.

Kayıttaki Türkiye ile ilgili bir diğer bölümde ise, "Türkiye bugün artık menzilinize girdi, cihadınızın hedeflerinden biri haline geldi. Orayı işgal edin, ve güvenli olduğunu sandığı yerlere korku salın." ifadesi yer alıyor.

Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen kayıtta, örgütün intihar timlerine de çağrı bulunuyor. "İnanmayanların gecesini gündüze çevirin, topraklarında yıkım yaratın, kanlarının nehir gibi akmasını sağlayın" deniliyor.

Kayıtta, "kafir" tabiri kullanılan Suudi Arabistan'a da saldırı çağrısı var.

Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen son ses kaydı Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştı.

O kayıtta Rus hava saldırıları ve Amerika liderliğindeki koalisyonun IŞİD'I zayıflatamadığı ifadeleri yer alıyordu.

Ebu Bekir El Bağdadi'nin halifeliğini ilan ettiği Musul, Haziran 2014'te ele geçirilmesinden bu yana örgütün kalesi konumunda bulunuyor.

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