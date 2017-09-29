Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen ses kaydı yayınlandı

IŞİD’e yakınlığıyla bilinen El Furkan Medya Grubu tarafından yayınlanan ve örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında, Bağdadi taraftarlarını ''düşmana karşı direnişe'' çağırıyor.

Bağdadi kayıtta, ''zafere giden yolun sabırlı olmaktan ve kâfirlere karşı direnişten'' geçtiğini söylüyor.

Söz konusu kayıt, 2016 yılının Kasım ayından bu yana Bağdadi’ye ait olduğu iddiasıyla yayınlanan ilk kayıt. Bağdadi, son yayınlanan ses kaydında IŞİD taraftarlarına Musul’u savunma çağrısı yapmıştı. Ancak Musul bu çağrıdan sonra yeniden Irak hükümetinin kontrolüne geçmişti.

Aynı yılın temmuz ayında Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Bağdadi’nin öldüğünü duyurmuş, ABD Savunma Bakanı James Mattis ise bu bilgiyi teyit edemeyeceklerini açıklamıştı.

Bağdadi kimdir?

IŞİD lideri El Bağdadi, Bağdat'ın kuzeyindeki Samarra'da 1971 yılında doğdu. 2003 yılında selefi cihatçı gruplara katılan Bağdadi, Irak'ın işgali sırasında ABD askerleri tarafından yakalanarak hapise atıldı. Ancak, ABD askeri tehdit olarak görmediği Bağdadi'yi 1 yıl sonra serbest bıraktı.

Dünya Bağdadi'nin adını, 2014'te Musul'da bir camide verdiği vaaz sırasında Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyini kapsayan hilafet ilanı ile duydu.

IŞİD'i 3 yıl önce kuran Ebu Bekir El Bağdadi, şu an dünyanın en çok aranan teröristi. ABD, Bağdadi'nin yakalanması için 25 milyon dolarlık bir ödül koymuş durumda.

Paris, Brüksel, Londra, İstanbul gibi çok sayıda kentte terör saldırıları düzenleyen örgütün kontrolündeki bölgeler giderek azalıyor. Irak'ta Musul'u kaybeden örgüt, Suriye'de kalesi konumundaki Rakka'da kuşatılmaya başlandı.

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DW/AFP/SÖ/BÖ