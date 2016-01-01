'Bağdadi'leri karıştıran Twitter yanlış hesabı askıya aldı

İnsan hakları aktivisti Iyad El-Bağdadi ile IŞİD lideri El Bağdadi’yi karıştıran Twitter'ın, kısa bir süreliğine yanlış hesabı askıya aldığı iddia edildi. Yanlışlığın birçok yayın organında haber olmasının ardından duruma müdahale eden Twitter, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Endonezyalı haber sitesi Republika'da yayınlanan bir haberde insan hakları savunucusu Iyad El-Bağdadi’nin Twitter hesabı yanlışlıkla IŞİD lideri olan Bağdadi’nin hesabıyla karıştırıldı ve habere IŞİD lideri yerine insan hakları aktivisti Bağdadi’nin Twitter hesabı yazıldı. Bunun üzerine Bağdadi, Twitter’ın kendi hesabını kısa süre sonra askıya aldığını duyurdu.

“Bana hesabımın neden askıya alındığı doğru düzgün bildirilmedi"

New York Post da dahil olmak üzere bazı yayın organlarının Republika’nın haberinin yanlış olduğunu yazmasının ardından Twitter Bağdadi’ye hesabını geri verdi.

Norveç’te yaşayan Iyad El-Bağdadi, Independent gazetesinin, "Hesabının askıya alınması hakkında ne düşündüğünü" sorduğu sorusunu, “Bana hesabımın neden askıya alındığı doğru düzgün bildirilmedi. Sadece Twitter’dan sitenin kurallarını ihlal ettiğim yönünde kısa bir mesaj geldi. Fakat hangi kuralı ihlal ettiğim söylenmedi” diye cevapladı.