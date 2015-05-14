T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bağdadi'den sonra IŞİD'in ikinci lideri de öldürüldü

IŞİD lideri el-Bağdadi'nin geçtiğimiz aylarda yapılan hava saldırılarında ölmesinden sonra yeni liderin Ebu Ala el-Afri olduğu açıklanmıştı

14 Mayıs 2015 17:28

Irak Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Ebubekir el-Bağdadi'den öldürülmesinden sonra IŞİD'in başına geçen Ebu Ala el-Afri'nin ülkenin kuzeyinde örgüt üyeleriyle birlikte olduğu sırada yapılan hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İstihbarat bilgilerine dayanarak İŞID'in iki numaralı adamı Ebu Ala el-Afri uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürüldü." denildi.

IŞİD liderinin öldürülmesi konusunda açıklama yapmaktan çekinen Amerika Dışişleri Bakanlığı, Pentagon kaynaklarından edinilen bilgi hakkında yorum yapılmayacağını duyurdu. 

IŞİD lideri el-Bağdadi'nin geçtiğimiz aylarda yapılan hava saldırılarında ölmesinden sonra yeni liderin Ebu Ala el-Afri olduğu açıklanmıştı. Asıl adı Abdurrahman Mustafa Muhammet oluğu iddia edilen el-Afri, Irak'ın kuzeybatısında bulunan Tela-fer şehrinden olduğu biliniyordu. El-Afri, Türkmen olmasıyla dikkat çekmişti.

ETİKETLER

ışidırakliderhava saldırı

İlgili Haberler

IŞİD, Kilis'in karşısında bombalı araç patlattı

Saldırıda yaralananan 11 Suriyeli tedavi için Kilis'e getirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24