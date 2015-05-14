Bağdadi'den sonra IŞİD'in ikinci lideri de öldürüldü

Irak Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Ebubekir el-Bağdadi'den öldürülmesinden sonra IŞİD'in başına geçen Ebu Ala el-Afri'nin ülkenin kuzeyinde örgüt üyeleriyle birlikte olduğu sırada yapılan hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.



Bakanlığın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İstihbarat bilgilerine dayanarak İŞID'in iki numaralı adamı Ebu Ala el-Afri uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürüldü." denildi.



IŞİD liderinin öldürülmesi konusunda açıklama yapmaktan çekinen Amerika Dışişleri Bakanlığı, Pentagon kaynaklarından edinilen bilgi hakkında yorum yapılmayacağını duyurdu.



IŞİD lideri el-Bağdadi'nin geçtiğimiz aylarda yapılan hava saldırılarında ölmesinden sonra yeni liderin Ebu Ala el-Afri olduğu açıklanmıştı. Asıl adı Abdurrahman Mustafa Muhammet oluğu iddia edilen el-Afri, Irak'ın kuzeybatısında bulunan Tela-fer şehrinden olduğu biliniyordu. El-Afri, Türkmen olmasıyla dikkat çekmişti.