Bağdadi'yi güvenli bölgeye geçiren sanığa ceza indirimi uygulandı

IŞİD'in öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de güvenli bölgeye geçişinde rol alan tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in cezası indirildi, sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed'in yargılandığı davanın karar duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Evrensel'in haberine göre Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed ve avukatı ile Arapça tercüman katıldı. "Terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan "etkin pişmanlık" gerekçesiyle indirim uygulananan Ahmed Süleyman İbni Muhammed, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatine karar verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

"60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, IŞİD'in yayınladığı şiddet içerikli propaganda videolarında görüntüleri yer alan sanığın, Bağdadi'nin 2017’de Deyrizor ve Hama arasındaki güvenli bir yerden Hama’ya geçisinde rol aldığı yer alıyordu. Bağdadi, 2019'da ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. Daha sonra aynı yıl Türkiye'ye geçiş yapan sanığın Suriye'nin İdlib, Hama, Deyrizor ve Bab şehirlerindeki aktif IŞİD mensupları ile irtibatlı olarak hareket ettiği şeklinde istihbari bilgilerin elde edildiği belirtilen iddianamede, sanığın çatışma bölgelerinde çekildiği tespit edilen fotoğraflarına yer verilmişti.

İddianamede, sanığa ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, çok sayıda infaz görüntülerine rastlandığı, canlı bomba yeleğinin bulunduğu fotoğraf ile terör örgütüne ait flama altında konuşma yapan örgüt mensubu kişilere ait görüntü ve fotoğrafların bulunduğu belirtilmişti.

Sanığın 2014 yılında sahte pasaportla Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek IŞİD'e katıldığı kaydedilen iddianamede, pek çok sözde üst düzey emir ile 2017’de Suriye’de ortak hareket ettiği, Irak ve Suriye’nin çeşitli bölgelerinde askeri emir olarak birçok pozisyonda görev aldığı, 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olduğu yer almıştı.