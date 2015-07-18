Bağdadi vahşi infaz videolarını yasakladı iddiası

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin terör örgütünün medya ofislerine gönderdiği bir emirle vahşi infaz görüntülerinin yayınlanmasını yasakladığı öne sürüldü. Kararın ardında "İnfaz videolarının çocukları korkuttuğunu düşünen diğer Müslümanları incitmemek fikri olduğu" ileri sürüldü.

İngiliz Daily Mail’in aranews.net adlı internet sitesine dayandırdığı habere göre; Bağdadi’nin kararının ardında “infaz videolarının çocukları korkuttuğunu düşünen diğer Müslümanları incitmemek fikri olduğu” ifade edildi.

Haberde Bağdadi’nin kararının örgütte ikilik yarattığına da dikkat çekildi. Buna göre; bir kesim, kafeste boğma, yüksek binadan atma, kafa kesme gibi videoların IŞİD’in imajına zarar verdiğini düşünüyor. Diğer kesim ise bu tarz görüntülerin örgütün caydırıcılığına fayda sağladığı görüşünde…