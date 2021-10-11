Bağdadi'nin sağ kollarındandı; Irak, IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden Cesim'i yakaladı

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Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, güvenlik güçlerinin radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in üst düzey üyelerinden Sami Cesim'i yakaladıklarını duyurdu.

Cesim, terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcılarındandı ve IŞİD'in finansal durumundan sorumluydu. Kazımi, Cesim'in ülkenin dışında yakalandığını duyurdu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kazımi, "Kahramanlarımız seçimin güvenliğine odaklanırken, meslektaşları ülkenin dışında Sami Cesim'i yakalamak için kompleks bir operasyon yürütüyordu" dedi.

Kazımi, operasyonla ilgili başka bir detay sunmadı.

Associated Press'in Irak istihbarat kaynaklarından aktardığına göre Cesim birkaç gün önce ismi paylaşılmayan bir yabancı ülkede tutuklandı ve Irak'a getirildi.

2015 yılında ABD Hazine Bakanlığı, Cesim'i "şiddet eylemleri yürüten bir örgüte finansal ve diğer servisler sağladığı" gerekçesiyle terör listesine almıştı.

Irak, IŞİD üç yıl boyunca kuzeyindeki toprakları kontrolünde tuttuktan sonra 2017'de terör örgütüne karşı zafer ilan etmişti.