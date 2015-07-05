Bağdadi, kendisine karşı 'darbe' girişiminde bulunan 13 militanı idam ettirdi

Tüm dünyada büyük bir tehdit haline gelen terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir Bağdadi, kendisine karşı ''darbe'' girişiminde bulunan 13 üst düzey ismi idam ettirdi.

Arap basınına yansıyan haberlere göre, özellikle savaş stratejisi, ele geçirilen yerlerin yönetimi ve Arap ülkelerinde düzenlenen intihar saldırılarıyla ilgili örgütün yönetim kadrosu içinde şiddetli görüş ayrılıkları yaşanıyor. Arabi el Cedid gazetesi, 'Halife' Ebubekir Bağdadi'ye muhalif olan bir ekibin darbe girişiminde bulunduğunu yazdı. Haberini, örgütle yakın işbirliği içindeki Suriyeli ve Iraklı tüccarlara dayandıran gazete, darbe girişiminin Bağdadi tarafından haber alındığını, hepsi de örgüt içinde üst düzey yönetici olan 13 kişinin idam edildiğini kaydetti.

Gazetenin aktardıklarına göre, darbe girişimi 10-13 Haziran arasında, DAEŞ'in merkezi Rakka'nın güneyinde yaşandı. Kırsal bir alanda, Bağdadi'nin kullanacağı güzergâha bomba düzenekleri yerleştiren muhalif ekip, bir muhbirin suikast girişimini haber vermesiyle deşifre oldu. Bağdadi'nin bizzat yönettiği bir duruşma sonunda idama mahkum edilen suikastçılardan 13'ü kurşuna dizildi, onları destekleyenler de hapsedildi.

Eleştirilere saldırıyla cevap

Bağdadi'yi devirmeye çalışan ekipte Suriye, Irak, Afganistan, SuudiArabistan, Libya ve Yemen'den isimlerin bulunduğu kaydedildi. Arabi el Cedid gazetesi, istihbarat uzmanlarının görüşlerine de başvurarak, DAEŞ içinde, halifeliğe Iraklıların yerine Suriyelilerin daha layık olduğunu savunan bir ekibin yer aldığını yazdı. Haberdeki dikkat çekici bir ayrıntı da, geçtiğimiz hafta Kuveyt'teki Şii Cafer Sadık Camisi'ne düzenlenen intihar saldırısıyla ilgiliydi. Gazete, saldırının, kendisini eleştirenlere güçlü bir cevap olsun diye bizzat Bağdadi tarafından planlandığını belirtti.

DAEŞ militanlarıyla evlendirilmişler

İngiliz lise öğrencisi Şamima Begüm (15), Amira Abese (15) ve Kadiza Sultan'ın (16) yeni görüntüleri ortaya çıktı. İngiliz Telegraph gazetesindeki fotoğraflarda şubat ayında Türkiye üzerinden Suriye'ye kaçtıkları saptanan kızlar DAEŞ'in merkezi olan Rakka'da görüldü. Guardian gazetesindeki haberde ise kızlardan ikisinin DAEŞ militanlarıyla evlendirildikleri belirtildi. Aileleri İngiliz hükümetini, kızların DAEŞ'e katılmak için yola çıkmalarını engelleyememekle suçlamıştı.