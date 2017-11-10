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Dünya

"Bağdadi, IŞİD'den kurtarılan Ebu Kemal'deydi" iddiası

IŞİD militanlarının Irak sınırına yakın köy ve kentlerde saklandığı tahmin ediliyor

10 Kasım 2017 15:43

Hizbullah'a yakın bir haber kaynağı, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin, Suriye'de örgütün elinde kalan son bölge olan ve dün tamamen özgürleştirildiği açıklanan Ebu Kemal'deki operasyonlar sırasında kasabada olduğunu ileri sürdü.

Haberde IŞİD liderinin yakalanıp yakalanamadığıyla ilgili bir bilgi ise yer almadı.

Irak basını önceki gün yaptığı açıklamada, IŞİD lideri Bağdadi'nin bir taksiyle Irak'tan Suriye'ye gittiğini iddia etmişti.

Suriye ordusu, dün Irak sınırında yer alan ve IŞİD'in elinde kalan son yer olduğu belirtilen Ebu Kemal kentinde kontrolün ele geçirildiğini duyurmuştu. Açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimiz müttefikler ve ek güçlerin işbirliğiyle, Deyr ez Zor vilayetindeki Ebu Kemal kentini kurtarmıştır" denmişti.

Ebu Kemal, Irak sınırına yakın olması sebebiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor. IŞİD militanlarının Irak sınırına yakın köy ve kentlerde saklandığı tahmin ediliyor.

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