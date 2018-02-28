Bağcılığın merkezi Nevşehir'e kuru üzüm İran'dan geliyor

"BirGün minibüsü" ile Türkiye'yi gezerek halkın sorunlarını yazan gazetenin yazarı Mustafa K. Erdemol, bağcılığın merkezi olan Nevşehir'deki üzüm üreticilerinin ciddi sıkıntı içinde olduğunu yazdı. Ülkenin önde gelen bir şarap üreticisini burada bağ alarak üzümlerini kendisini ürettiğini yazan Erdemol, bunun yörede bağcılığın bittiği anlamını geldiğini söyledi. Nevşehir'de bulunan rakı fabrikasının vaktiyle 'sudan ucuza' ABD'lilere satıldığını yazan Erdemol, fabrikanın, kentte üretilen ve 50 kuruşa satılmaya çalışılan üzümleri almayıp, İran'dan getirdiğini belirtti.

Erdemol'un Birgün'de "BirGün minibüsü Nevşehir’de: Bağcılığın merkezine İran’dan ithal üzüm!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP’nin tarım politikalarının çiftçiyi tükenme noktasına getirdiği artık sır değil. Nevşehir’de başta patates olmak üzere, fasülye ve üzüm üreticileri ciddi sıkıntı içindeler. Ülkenin önde gelen şarap üreticisi bir firma Kızılırmak vadisinden bağ satın almış örneğin. Şaraplık üzümünü kendisi üretiyor. Bu yörede bağcılığın öldüğü anlamına geliyor.

Neler öğreniyor insan. Kamil Gülmez’i saatlerce dinlesek doyamayacağız. Bilmediğimiz o kadar çok şey anlatıyor ki. Nevşehir’de bir rakı fabrikası var. ABD’lilere “sudan ucuza” satılmış vaktiyle. 300 işçi çalışıyormuş, şimdi 100 işçisi var. Bu fabrikaya Nevşehir’li üzüm üreticisi 50 kuruşa kadar düşürdüğü üzümünü satamıyor. Almıyor fabrika. Peki ne yapıyor? Sıkı durun. Rakı için gerek duyduğu kuru üzümü ta İran’dan getirtiyor.İşin içinde ticaret oldu mu helalmiş harammış fark etmiyor bu arada. Zamanında Nevşehir’in muhafazakar mı muhafazakar kimi üreticileri rakı fabrikasına üzümü “sirke yapıyorlar” niyetiyle sattıklarını farz ederlermiş, böylelikle rakı üretiminin günahına ortak olmadıklarına inanırlarmış. Kulp çok."