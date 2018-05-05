Bağcılar'ın Kung-fu sporcuları İstanbul şampiyonu oldu

İSTANBUL, (DHA)- SARIYER\'DE gerçekleştirilen Minik-Yıldızlar Wushu Kung-fu Sanda Milli Egemenlik Kupa Şampiyonası’na katılan Bağcılar Belediyesi, 50 takım arasından 75 puanla birinci oldu. Şampiyon olan Bağcılarlı sporculardan 11’i altın, 3’ü gümüş ve 11’i de bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 27-29 Nisan tarihleri arasında Minik-Yıldızlar Wushu Kung-fu Sanda Milli Egemenlik Kupa Şampiyonası düzenlendi. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Sarıyer Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen ve 50 kulüpten 558 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü’nü 43 sporcu temsil etti.

“İLÇEMİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTILAR”

Büyük ilgi gören turnuva 3 raunt ve 1 buçuk saat üzerinden yapıldı. Zorlu geçen müsabakalarda Bağcılar Belediyesi Kung-fu takımı, 50 kulüp arasından şampiyon oldu. 75 puan toplayan sporculardan 11’i 1. olarak altın, 3’ü 2. olarak gümüş 11’i ise 3. olarak bronz madalya kazandı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalya düzenlenen törenle verildi.

Şampiyon sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “50 takım arasından birinci olan Kung-fu takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarıyla tüm ilçemize büyük bir gurur yaşattılar” dedi.

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