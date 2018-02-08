Bağcılar'ın kadınları Mehmetçik için kışlık giyecek ördü

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR’DA 150 kadın, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerler için bere, atkı, eldiven ve boyunluk ördü. Kolilere konulan 177 parça el örgüsü kışlık giyecek malzemesi Mehmetçik’e ulaştırılmak üzere PTT Kargo yoluyla Hatay Valiliği’ne gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 gün önce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na toplumun her kesiminden destek sürüyor. Destek için yemek de gönderen var klip çeken de. Kimi de günlük kazancını orduya gönderdi. Türkiye genelinde başlatılan Mehmetçik’e destek kampanyasına Bağcılarlı kadınlar da sessiz kalmadı.“Gönüllü ol, öncü ol” sloganıyla yola çıkan Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyesi 150 kadın, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçikler için her ilmeğinde özlem ve anne şefkati olan bere, atkı, eldiven ve boyunluktan oluşan 177 parça ördü.

“KARINCA KARARINCA BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞTIK”

Kadınlar, bugün örgülerini askerlere göndermek için Güneşli PTT Şubesi önünde toplandı. Duygu dolu oldukları görülen kadınlardan Hatice Nazır, “Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı üyeleri olarak el birliğiyle askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için karınca kararınca birşeyler yapmaya çalıştık. Dualarımız Mehmetçiğimizle. Onların ayağına taş değmesin. İnşallah sağ salim ailelerine kavuşurlar. Bağcılar’dan hepsine selam söylüyoruz” dedi.

Hediye Alakız ise “Askerlerimiz biz evlerimizde rahat yaşayalım diye orada bulunuyorlar. Onlar sayesinde huzur içindeyiz. Anneler olarak hepsini öpüyoruz. Buna ihtiyaçları yok ama yalnız olmadıklarını bilsinler diye bunları ördük. Giysinler üşümesinler. Hepsini seviyoruz Rabbim onları korusun. Şehitlerimize de Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

“RABBİM TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’MİZİ KORUSUN”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar\'ın kadınlarımız, annelerimiz kendilerine yakışanı yaparak Mehmetçiğimizin yanında olduğunu gösterdi. Bu duyarlı davranışlarından dolayı Gönül Bağı üyelerini tebrik ediyorum. Rabbim Türk Silahlı Kuvvetleri’mizi korusun” dedi.

Kışlık giyecek malzemesi dolu koliler, Hatay Valiliği’ne ulaştırması amacıyla PTT Kargo’ya teslim edildi. El örgüsü ürünler valilik eliyle Mehmetçik’e verilecek.

(FOTOĞRAFLI)