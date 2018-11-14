Bağcılar'daki yangında ölen genç kız, tabutuna örtülen duvakla uğurlandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- İSTANBUL Bağcılar\'da çıkan yangında ünlü Youtuber Emre Özkan ile birlikte hayatını kaybeden Nahide Cansu Kovancı (25), Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde tabutuna duvak örtülerek, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Bağcılar\'da dün, YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, stüdyoda çıkan yangında dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti. Kovancı\'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinde Garaj Camisi\'ne getirildi.

Genç kızın cenaze namazına Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ticaret Odası Meclis Başkanı Erdim Noyan, Kovancı Ailesi\'nin yakınları ve akrabaları katıldı.

Anne Nilgün Kovancı, kızı Nahide Cansu Kovancı\'nın tabutuna serilen duvağa bakarak, \"Ben seni daha gelin edemeden gittin güzel kızım. Böyle mi olacaktı\" diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Nahide Cansu Kovancı\'nın cenazesi, Önerler Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.



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