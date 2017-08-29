Bağcılar’da yaşlı ve engellilerin evleri temizlendi

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR’DA Kurban Bayramı öncesi bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli 300 kişinin evi temizlendi. İhtiyaç sahipleri Bağcılar Belediyesi Halkla ilişkiler Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlikten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bağcılar’da 2011 yılında hizmete sunulan Yaşama Destek Projesi kapsamında engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evleri her ay temizleniyor. Bayram öncesinde de süren hizmet ile mutfak ve banyoda da detaylı bir temizlik yapan görevliler perdeleri de yıkayıp ütüledi.

“BAYRAMA PIRIL PIRIL GİRECEĞİM”

Yüzde 82 engelli raporu bulunan kemik ve göğüs kanseri 68 yaşındaki Sevgi Okumuş evi temizlenen vatandaşlardan biri. Bayrama temiz bir evde girmenin mutluluğunu yaşayan Okumuş, \"Hastalığım nedeniyle ne işlerimi yapabiliyorum ne de evimi temizleyebiliyorum. Belediyemizden Allah razı olsun, beni bu dertten kurtardı. Temizlik görevlileri her ay evimi baştan aşağıya temizliyorlar. Bu bayram öncesi de yine evimi temizlediler. Bağcılar Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bayrama da pırıl pırıl gireceğim” diye konuştu.

“EVİMİ KENDİ EVLERİ GİBİ TEMİZLİYORLAR”

Temizlik görevlileriyle arkadaş olduklarını söyleyen Okumuş, “Temizliğe gelenlerle aile gibi olduk. Sağ olsunlar evimi kendi evleri gibi temizliyorlar. Temizlikten sonra beraber sohbet edip çay içiyoruz. Bana arkadaşlık da ediyorlar” dedi.

“YARDIMA MUHTAÇ İNSANLARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Her zaman yardıma muhtaçların yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, \"Bakıma muhtaç hemşerilerimizin ev temizliğini düzenli olarak yapıyoruz. Ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesinde de yaşlı, bakıma muhtaç ve engelli vatandaşlarımızın evlerini baştan aşağı temizleyerek bayrama hazır hale getirdiler. Onları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor” dedi.

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