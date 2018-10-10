BAĞCILAR'DA YAN YATAN BİNANIN YIKIMINA ARA VERİLDİ

Haber- Kamera: Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Bağcılar\'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 10 bina boşaltıldı. Ekipler yan yatan 5 katlı binanın yıkımına akşam 19.40 sıralarında başladı.

Yıkım nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yan yatan binaya çıkan bütün sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yıkım sırasında bölgede elektrik, doğalgaz ve sular yetkililer tarafından kesildi. Ardından 5 katlı binanın yıkımına başlandı. Yıkım işlemi olay yerine gelen bir vinç yardımıyla kontollü bir şekilde yapıldı. Binanın iki katını yıkan ekipler gece saat 00.15 sıralarında yıkıma sabah yeniden başlamak üzere ara verdi. Çevik kuvvet ekiplerinin bina çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntüler

-Yıkıma ara verilmesi

-Vatandaşlarla röportajlar

-Güvenlik önlemleri genel ve detaylar



