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Yaşam

Bağcılar'da silahlı kavga: 4 ölü

İstanbul Bağcılar'da bir otoparkta çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti

16 Ocak 2014 09:30

Bağcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi 18. Sokak'taki otoparkta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, 2 kişi olay yerinde 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan bir kişinin de tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, silahlı kavganın yaşandığı sokağın giriş-çıkışını güvenlik şeridiyle kapattı.

Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, bu kişileri güçlükle sakinleştirdi.

Yaşanabilecek ikinci bir olaya karşı bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

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