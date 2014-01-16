Bağcılar'da silahlı kavga: 4 ölü

Bağcılar'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yüzyıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi 18. Sokak'taki otoparkta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüşen olayda, 2 kişi olay yerinde 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan bir kişinin de tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, silahlı kavganın yaşandığı sokağın giriş-çıkışını güvenlik şeridiyle kapattı.

Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, bu kişileri güçlükle sakinleştirdi.

Yaşanabilecek ikinci bir olaya karşı bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.