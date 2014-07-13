T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Bağcılar'da polis linç korkusundan olay yerine gelmedi'

Bağcılarda kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Ayla Özsoy'un yakınları polislerin 'Bizi linç edersiniz diye korkumuzdan gelemedik’ dediklerini öne sürdü

13 Temmuz 2014 19:18

Bağcılar'da ailece iftardan dönerken kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateşle hayatını kaybeden Ayla Özsoy'un yakınları, olay yerine polis gelmediğini, karakoldaki polislerinse 'Bizi linç edersiniz diye gelemedik' dediklerini öne sürdü.

Bulut Mülhim’in DHA’da yer alan haberine göre, Bağcılar'da dün gece meydana gelen olayda, akrabalarının evine iftar için giden Ayla Özsoy ve akrabaları saat 01.30 sıralarında evlerine doğru yürümeye başladı. İddiaya göre Özsoy ve akrabalarının yürüdüğü sırada bir araçtan rastgele ateş açıldı. Ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan birisi yolda yürüyen talihsiz kadının başına isabet etti. Akrabaları tarafından hastaneye kaldırılan Özsoy tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi Ayla Özsoy'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Hayatını kaybeden kadının akrabası olan Cengiz Özsoy, “Aracın plakası alınmış. Haberlerde de üç maganda diye yayınlanmış. İftardan dönüyorduk. Saat 01.30 civarıydı. Dayı, amca çocukları yaklaşık 15 kişi vardık. Benim hanımımla yan yana yürüyormuş. Eşim, ‘çıkartıp camdan rast gele attı’ dedi. Orda bekledik, emniyetten gelen, giden olmadı. Karakola gittik 3 tane polise rastladık. ‘Bizi linç edersiniz diye korkumuzdan gelemedik’ diyorlar. Faillerin en kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz. Maalesef bizim insanımızın hayatı mantar gibi” şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden Özsoy'un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tokat'a gönderildi.

 

 

ETİKETLER

bağcılarpolislinçolay yeri ayla özsoyiftar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24