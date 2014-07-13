'Bağcılar'da polis linç korkusundan olay yerine gelmedi'

Bağcılar'da ailece iftardan dönerken kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateşle hayatını kaybeden Ayla Özsoy'un yakınları, olay yerine polis gelmediğini, karakoldaki polislerinse 'Bizi linç edersiniz diye gelemedik' dediklerini öne sürdü.

Bulut Mülhim’in DHA’da yer alan haberine göre, Bağcılar'da dün gece meydana gelen olayda, akrabalarının evine iftar için giden Ayla Özsoy ve akrabaları saat 01.30 sıralarında evlerine doğru yürümeye başladı. İddiaya göre Özsoy ve akrabalarının yürüdüğü sırada bir araçtan rastgele ateş açıldı. Ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan birisi yolda yürüyen talihsiz kadının başına isabet etti. Akrabaları tarafından hastaneye kaldırılan Özsoy tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Bir çocuk annesi Ayla Özsoy'un cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Hayatını kaybeden kadının akrabası olan Cengiz Özsoy, “Aracın plakası alınmış. Haberlerde de üç maganda diye yayınlanmış. İftardan dönüyorduk. Saat 01.30 civarıydı. Dayı, amca çocukları yaklaşık 15 kişi vardık. Benim hanımımla yan yana yürüyormuş. Eşim, ‘çıkartıp camdan rast gele attı’ dedi. Orda bekledik, emniyetten gelen, giden olmadı. Karakola gittik 3 tane polise rastladık. ‘Bizi linç edersiniz diye korkumuzdan gelemedik’ diyorlar. Faillerin en kısa zamanda yakalanmasını istiyoruz. Maalesef bizim insanımızın hayatı mantar gibi” şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden Özsoy'un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Tokat'a gönderildi.