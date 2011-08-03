Bağcılar'da pitbull dehşeti

T24 - Pitbull cinsi bir köpek, evinin önünde 9 yaşındaki Nazlıcan'a saldırdı. Çığlıkları duyan komşu, küçük kızı ısıran köpeği önce sopayla vurarak uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğin küçük kızı ısırmaya devam etmesi üzerine komşusu, köpeği bıçaklayıp öldürerek küçük kızı kurtardı.







Olay, saat 00.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 1/19 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Nazlıcan Tatlısu, evinin önünde sahibi henüz belirlenemeyen pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük kızın çığlıklarını duyarak dışarıya çıkan komşuları Nebi Doğutaş, Nazlıcan'ı ısıran köpeğe sopayla vurmaya başladı. Ancak köpek, sopa darbelerine rağmen küçük kızı ısırmaya devam etti. Bunun üzerine Doğutaş, küçük kızı kurtarmak için pitbull cinsi köpeği bıçaklayarak öldürdü.



Köpeğin saldırısı sonucu yaralanan Nazlıcan, ailesi tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada ilk tedavisi yapılan Nazlıcan, Çapa'da bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Sol bacağı diz altından parçalanmış



Nazlıcan Tatlısu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ndeki muayenesinin ardından tekrar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sol bacağının diz altından parçalandığı belirtilen Nazlıcan, bugün ameliyat edilecek. Nazlıcan'ın sağ bacağından ise ameliyat edilmesine gerek görülmediği belirtildi.









DHA'nın haberine göre; olayı anlatan Doğutaş, "Dışarıdan çığlık sesi geldi. 'Köpek kızı boğuyor' dediler, koştuk hemen. Sopayla köpeğe vurduk, bırakmayınca bıçakladık. Bıçaklamasaydık çocuğun durumu daha kötü olabilirdi" dedi. Doğutaş tarafından bıçaklanarak öldürülen pitbull cinsi köpek, kuduz olup olmadığının tespit edilmesi için poşete sarılmış şekilde bir aracın bagajında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Polis, köpeğin sahibinin kim olduğunu bulmak için araştırma başlattı.





