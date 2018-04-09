BAĞCILAR'DA OTOPARKA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ 3 YARALI (2)

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Bağcılar\'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Olay, Göztepe Mahallesi, 2352 sokakta 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet olduğu iddia edilen iki gruptan birisi otoparka araçla geldi. Otoparkta başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Çatışmada M.A,M.A,M.G.,M.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırıda otoparkta bulunan Murat G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, aynı aileden olan M.G.\'nin ise durumunu iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar M.A,M.A.\'nın da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SOKAKTA ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırıdan sonra polis, olay yerine şerit çekerek delil aradı. Otoparka gelen olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otoparkta onlarca adet boş kovan buldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Sokaktan detay

-Polislerin çalışması

-Yerde bulunan boş kovanlar

-Genel ve detaylar

