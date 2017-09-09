Bağcılar’da okullar yeni eğitim yılı öncesi temizleniyor

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR ilçesi genelince bulunan 110 okul, 2017-2018 eğitim öğretim sezonu hazırlıkları kapsamında köşe bucak temizleniyor. Hijyen kurallarına dikkat eden Bağcılar Belediyesi ekipleri, sınıflardan laboratuvarlara kadar öğrencilerin temas ettiği her noktayı önce temizliyor sonra ilaçlıyor.

18 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılında Bağcılar ilçesinde 110’u devlet 54’ü özel olmak üzere 164 okulda toplam 143 bin 230 öğrenci eğitim görecek. Öğrencilerin sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görmesini amaçlayan Bağcılar Belediyesi, 110 devlet okulunun sınıf, laboratuvar ve öğretmen odalarının temizlenmesi ve ilaçlanması için ekiplerini devreye soktu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler okullarda öğrencilerin okul içinde adım attığı her yeri temizliyor. Hijyene önem veren ekipler, sınıf ve koridorları önce süpürüyor ardından köpüklü suyla yıkıyor son olarak da ilaçlıyor. İhtiyaç durumunda bazı okulların boya ve badanası da yine belediye ekipleri tarafından yapılıyor.

“BÜTÜN ÇABAMIZ ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIKLI BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRMESİ İÇİN”

Bağcılar’da eğitime her zaman öncelik verdiklerini kaydeden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yeni eğitim öğretim sezonunda da eğitim yuvalarına desteğimiz devam ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın hijyenik şartlarda eğitim alması için ilçemizdeki okullarımızı temizliyoruz. Bütün çabamız ve gayretimiz çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri” dedi.

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