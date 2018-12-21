Bağcılar'da minibüsçülerin öldüren kavgası...

Serpil KIRKESER / İstanbul DHA - BAĞCILAR\'da 6 ay önce amatör futbol oynayan, sakatlandığı için minibüs şoförlüğüne başlayan 23 yaşındaki Mustafa Yağcı\'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin minibüs şoförü olan iki sanığın yargılanmasına başlandı. Olay günü Mustafa Yağcı\'nın sert bir şekilde aracını solladığını ve aralarında tartışma yaşandığını anlatan sanık Mehmet Yalçın, \"Ölen tekme atıp pala ile vururken kendimi korumak için bıçağı sallamaya başladım. Amacım palayı düşürebilmekti. Bıçağı savururken isabet ettirip ettiremediğimi de hatırlamıyorum. Öldürme kastım yoktur\" dedi.

\"BIÇAĞI SAVURURKEN İSABET ETTİRİP ETTİRMEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM\"

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Yalçın ve Sabahattin Yalçın ile hayatını kaybeden Mustafa Yağcı\'nın babası Erol Yağcı hazır bulundu. Sanık Mehmet Yalçın kardeşiyle minibüsçülük işi yaptığını belirterek, \"Olay günü kardeşimden aracı devir aldım. Direksiyona geçtim. Onu da Bağcılar\'da indirecektim. Bir ara arkamızdaki minibüs sert bir şekilde bizim aracı solladı. Agresifti sıkıştırdı. Ben de kornaya bastım. Bir müddet ilerledikten sonra arkama yanaşıp durdu. Şahsı tanımam husumetim yoktur. Dikiz aynasına çarpmadım. Şahıs aracından inip yanımıza geldi. İlk etapta inmedim. Camı indirdim. Şahıs \'Hayırdır lan neden kornaya basıyorsun\' dedi. Birbirimizin yakasından tuttuk. \'Beni tanımıyor musun parsellerin çocuğuyum\' şeklinde sözler söyledi. Kardeşim indi. Münakaşaya başlayınca çevredeki esnaflar bizi ayırdı\" dedi

\"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI SALLAMAYA BAŞLADIM\"

Yalçın, \"Bu kez şahıs \'Seni parsellerden geçirmeyeceğim göreceksin\' dedi. Tekrar minibüse bindik, tam gaz ilerledim. Amacım bir an evvel parsel bölgesini atlatmaktı. Ölen de bizi arkadan takip ediyordu. Kardeşim \'Abi güzergah değiştirelim önümüzü kesecekler daha önce de buralarda böyle şeyler yaşandı\' dedi. Ben de ara sokaklara girdim. Solu sivil bir araç, sağı da maktul aracıyla kapattı. Sivil araçtan döner bıçaklı, sopalı, palalı kişiler indi. Geri geri çıkmaya çalıştım. Arkada araçlar olduğu için çıkamadım. Ölen hızlıca indi. Sivil araçtaki kişiden palayı aldı. Kardeşime \'İnme konuşacağım\' dedim. İndim. Beni çembere aldılar. Şahıs küfür ederek pala ile üzerime doğru geldi. Bana salladı. Elimde bıçak vardı ama avucumun içinde saklıyordum. Önce tekme attım. Tekmenin etkisiyle yere düştüm. Kardeşim indi. \'Yapmayın\' derken bu kez ölen palayı kardeşime savurdu, kolunu kesti. O esnada yerdeydim. Kafama 3-4 kez palayla vurdu. Kargaşa esnasında kardeşimin sesini duydum. \'Kolum koptu ölüyorum!\' diye bağırdı. Benim de başımdan kanlar akıyordu. Çembere aldılar. Bizi öldüreceklerdi. Yanındaki şahsılar bizdeki kanı görünce duraksayıp korktular. Ölen tekme atıp pala ile vururken kendimi korumak için bıçağı sallamaya başladım. Amacım palayı düşürebilmekti. Kardeşimde bıçak görmedim. Arkamdan geliyordu. Ölen durmadan palayla bana vuruyordu. Palayı yere atınca palayı da alıp kardeşimin yanına gittim.Kolunu sadece derisi tutuyordu. Şok halindeydik. Girdiğim yolun ters yol olup olmadığını bilmiyorum. \'Öldüler\' diye bırakıp gittiler. Bıçağı savururken isabet ettirip ettiremediğimi de hatırlamıyorum. Maktul da kalkıp gitti. Öldürme kastım yoktur. Amacım kardeşimi ve kendimi korumaktır. Bıçağı aramızda bulunduruyorduk. Kendimi korumak için bıçağı sallarken kardeşimin herhangi bir eylemini görmedim\" diye konuştu.

AĞABEYİMİN, \'YAPMA BİZİ ÖLDÜRECEKSİNİZ\' ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİNİ DUYDUM

Sabahattin Yalçın da savunmasında\" Ağabeyimin elinde bıçak görmedim. Bıçağı arabada zannediyordum. Ben de bıçak vardı ama bıçağı açmadım. etraftan yardım istedim. kolumun derdine düşmüştüm. Gözlerim kararmıştı. Ölene vurmadım herkesten yardım istemeye çalıştım. Şoka girdim. Ölene palayı gelen siyahlı araçtaki şahıs verdi. Ağabeyim yaralanması kolumun kesilmesinden sonra oldu. Kolumun koptuğunu düşündüm. O esnada şahsın yerdeki ağabeyime doğru pala ile kafasına vurmaya çalıştığını gördüm. 3-4 defa pala ile başına vurdu. Ağabeyimin \'Yapma bizi öldüreceksiniz\' şeklinde sözlerini duydum. Ağabeyim elleriyle şahsın darbelerinden savunmaya çalıştı. Ölenin nasıl yaralandığını görmedim. Olaydan sonra bizi yaralı vaziyette bırakıp gittiler. Araç sollama esnasında bizim aracımızın diğer aracın dikiz aynasına çarptığımızı hatırlamıyorum \" ifadelerini kullandı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye 14 Haziran\'da Bağcılar\'da meydana göre olay şöyle oldu: Minibüs şoförü Mustafa Yağcı (23) Bağcılar\'da 14 Haziran 2018 günü trafikte tartıştığı başka bir minibüs şoförü tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan minibüs şoförleri Mehmet Yalçın(30) ve kardeşi Sabahattin Yalçın(25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık hazırladığı iddianamede Yalçın kardeşler hakkında \"Kasten öldürme\" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis istemiyle dava açtı.



