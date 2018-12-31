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Yaşam

Bağcılar'da korkutan yangın

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi

31 Aralık 2018 19:39

Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binada hasar meydana geldi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 1966 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

(DHA)

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