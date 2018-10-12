Bağcılar'da hastanede yangın

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Çocuk acil bölümünde çıktığı belirtilen yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hastanenin çocuk acil bölümündeki ameliyathanede saat 17.15 sıralarında kabloların tutuşması sonucu çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada hastalar tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yoğun duman nedeniyle ameliyathanedeki hastalar ambulanslarla başka hastanelere götürüldü.

İtfaiyenin hastanedeki çalışması devam ediyor.