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BAĞCILAR'DA HAREKET HALİNDEKİ KAMYON YANDI İSTANBUL (A.A)

08 Mart 2011 09:46

-BAĞCILAR'DA HAREKET HALİNDEKİ KAMYON YANDI İSTANBUL (A.A) - 08.03.2011 - Bağcılar'da hareket halindeki bir kamyonda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, İkitelli Basın Ekspres Yolunda, Ahmet Daymaz yönetimindeki 34 MER 24 plakalı bir kamyonun motor kısmı, kamyon hareket halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.  Büyüyen alevler kamyonun kasasına da sıçradı. Araç sürücüsünün itfaiye ekiplerinden yardım istemesi üzerine olay yerine sevk edilen İkitelli, Kocasinan ve Sefaköy İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.  Araç sürücüsünün polise verdiği ilk ifadede, aracın yüklü olmadığını, hareket halindeyken motor kabininden alevlerin yükseldiğini söylediği öğrenildi. Yangın sebebiyle sıkışan trafik kontrollü olarak sağlanmaya çalışılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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